اونلاين | رابط Ronaldo بث مباشر JUVE يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (بًث مباشر) يلا شوت OSTORA السيدة العجوز 12-3 دوري ابطال اوروبا Yalla

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نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، في افتتاح أهداف البيانكونيري في شباك أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر اون لاين اليوم 12-03-2019 دوري أبطال أوروبا يحل نادي اتليتكو مدريد ضيفاً علي متصدر الدوري الايطالي نادي اليوفنتوس مساء اليوم وذلك في دور ثمن النهائي من منافسات دوري الابطال ، وسيشهد ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) لقاء العمالقة احد قطبي الكرة الاسبانية مع احد قطبي الكرة الايطالية

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحًا بالنجم البرتغالى كريستانو رونالدو والمنضم إلى الفريق قادمًا من ريال مدريد فى الصيف الماضى، والذى رفع من سقف طموحات جماهير السيدة العجوز للتتويج بلقب مسابقة دورى أبطال أوروبا، وذلك لأهمية وقيمة اللاعب بالإضافة إلى العناصر القوية فى الفريق أيضًا، حيث عانى الفريق بالبطولة القارية فى آخر 20 عامًا، ولم يتمكن من التتويج باللقب.

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وكانت مباراة الذهاب في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخي بلانكوس انتهت بفوز أتلتكيو مدريد بهدفين دون رد.

وينطلق البث المباشر لمبارة يوفنتوس وأتلتيكو فى تمام الساعة العاشرة مساء من اليوم الثلاثاء.

القنوات الناقلة للمباراة: beIN SPORTS HD 1، Arena Sport 1، BT Sport 3 / HD.

ويتولى مهمة التعليق على اللقاء المعلق حفيظ دراجى.