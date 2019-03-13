اونلاين | الشوط الثاني مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر الاسطورة لايف كورة أونلاين HD

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يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اختبارا صعبا للغاية عندما يستضيف نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب "يوفنتوس آرينا"، فى مهمة شاقة لأصحاب الأرض بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 2-0.

ويحلم يوفنتوس برفع لقب البطولة لأول مرة منذ عام 1996 خاصة بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالى كريستيانو رونالدو، إلى جانب خروج العملاق ريال مدريد من منافسات البطولة، ولكن يبدو أن عبور اليوفى لربع النهائى سيكون مهمة صعبة وفقا لعدة أسباب نذكرها فيما يلى.

1- أسلوب لعب أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

لا يوجد فريق فى العالم بإمكانه الدفاع والحفاظ على نتيجة التقدم 2-0 سوى أتلتيكو مدريد، حيث يملك فريق سيميونى ما يمكنه الاستمرار على المحافظة على النتيجة حتى نهاية المباراة دون، وما يسهل مهمة الروخى بلانكوس أرقامهم الرائعة، حيث نجحوا فى الحفاظ على شباكهم نظيفة فى آخر 5 مباريات بجميع المسابقات، وسيكون من الصعب للغاية اختراق حصون الفريق عبر الثنائي الأوروجوياني الرهيب دييجو جودين وخوسيه خيمينيز، فضلا عن الطريقة الدفاعية البحتة التى يتبعها سيميوني.

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2- رونالدو خارج الفورمة

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

منذ انضمامه إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد فى الصيف الماضي، كان كريستيانو رونالدو رائعا فى مسابقة الدوري الإيطالى، ولكن فى مسابقة دورى أبطال أوروبا لم يظهر بشكل المنتظر، حيث بدأ البطولة التى حافظ على لقبها مع ريال مدريد فى آخر 3 نسخ بأسوأ طريقة ممكنة، بعدما تعرض للطرد أمام فالنسيا، وقد أحرز هدفا واحدا فقط مع البيانكونيري في 6 مباريات، هذا فى الوقت الذى تعول فيه جماهير يوفنتوس بشكل كبير على الدون الفائز باللقب فى 5 مناسبات سابقة.

3- التاريخ يحكم

يوفنتوس وأتلتيكو

يوفنتوس وأتلتيكو

بغض النظر عن الناحية التكتيكية والفنية يتعين على يوفنتوس أن يقاتل ويتغلب على كل الصعوبات من أجل التأهل إلى ربع النهائى، وفى إحصائية تمكنت 81% من الفرق التى فازت 2-0 فى مباراة الذهاب فى الأدورا الإقصائية بدوري الأبطال من التأهل إلى الدور التالى، إلى جانب أن آخر 3 مباريات جمعت الفريقين تعادل الفريقين مرة وفاز أتلتيكو مرتين.