اونلاين | يلا شوت يوفنتوس وأتلتيكو مدريد رابط OSTORA بث مباشر مباراة يوفنتوس وأتلتيكو كورة اون لاين KoRa Yalla shoot

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موعد مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : حفيظ دراجي وسوار الذهب

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية