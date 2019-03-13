اونلاين | يلا شوت يوفنتوس وأتلتيكو مدريد رابط OSTORA بث مباشر مباراة يوفنتوس وأتلتيكو كورة اون لاين KoRa Yalla shoot

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موعد مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد اليوم
البطولة : دوري أبطال أوروبا
القنوات : بي ان سبورت 1
المعلق : حفيظ دراجي وسوار الذهب
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية