اونلاين | online مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ livepool بث مباشر محمد صلاح لايف مشاهدة mo salah

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ستقوم قناة بي إن سبورت HD 1 بنقل مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشرة وبجودة عالية للصوت والصورة، على أن بعلق على المباراة كلا من:”المتميز عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى، خليل البلوشي على القناة الصوتية الثانية”.
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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019 والتي ستقام مساء غدا على ملعب أليانز أرينا، ومن المتوقع أن تكون تلك المباراة نارية وحماسية بين كلا الفريقين من أجل حسم التأهل للدور المقبل.
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عقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي مؤتمراً صحيفاً مساء اليوم للحديث عن مواجهة بايرن ميونيخ يوم غد الاربعاء في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.
online مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ livepool بث مباشر محمد صلاح لايف مشاهدة mo salah
نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول تصريحات كلوب الذي قال: مباراة الغد أمام بايرن ميونيخ ستكون مفتوحة ، المباريات المفتوحة يمكنك الفوز بها دائمًا إذا توفرت لدينا الفرص ، وسنحاول إستخدامها
online مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ livepool بث مباشر محمد صلاح لايف مشاهدة mo salah
واضاف: بايرن هو فريق كرة قدم عالمي لديه لاعبين كبار عليك أن تدافع عنهم على أعلى مستوى ، ثم عندما يكون لديك الكرة يجب أن تكون واثقًا حقًا هذا ما يجب علينا أن نظهره غداً.
online مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ livepool بث مباشر محمد صلاح لايف مشاهدة mo salah
وتابع: هذه المباراة لا علاقة لها بأي منافسة أخرى إنها مباراة واحدة ، مباراة مهمة للغاية ، وستأتي مباريات أكثر أهمية فولهام ، توتنهام ، غدا سنخوض واحدة منها فقط ضد البايرن.
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وواصل: جاء بايرن إلى ليفربول قبل ثلاثة أسابيع وكان علينا أن نوضح أننا لسنا مرشحين كثيرين. لقد أظهروا الكثير من الإحترام لنا ولعبوا كرة القدم ولكن ليس بقدر ما كانوا عادة ما يحترمون الخصم كثيرًا.
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التشكيل المتوقع لليفربول
أليسون
آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت أليكساندر آرنولد
نابي كيتا – فابينيو – جورجينيو فينالدوم
ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح
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التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ
مانويل نوير
دافيد ألابا – ماتس هوميلز – جيروم بواتينج – رافينيا
ليون جوريتسكا – تياجو ألكانتارا – خاميس رودريجيز
كينجسلي كومان – روبرت ليفاندوفسكي – سيرجي جنابري