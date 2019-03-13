اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم: بث مباشر مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم| يلا شوت كورة أون لاين

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تذاع اليوم مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا؛ ونقدم لكم بث مباشر مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، تابعو ماتش يوفنتوس اليوم عبر موقعنا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد

يستضيف يوفنتوس نظيره اتلتيكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساءاً على ارضية ملعب "أليانز أرينا" بمدينة "تورينو" الإيطالية؛ وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد

وانتهت مباراة الذهاب بين يوفنتوس واتلتيكو مدريد؛ بفوز الأخير بهدفين نظيفين على أرضية ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"؛ وهذا يعني أن يوفنتوس يحتاج إلى الفوز بثلاثة أهداف نظيفة للصعود والتأهل إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد

وتُعد مباراة اليوم الرابع التي تجمع يوفنتوس واتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا،وشهدت منافسات موسم 2014/2015 أخر لقاء للفريقين والذي انتهى بخسارة يوفينتوس خارج أرضه بهدف دون مقابل؛ بينما شهد لقاء الإياب تعادل يوفنتوس واتلتيكو مدريد سلبياَ.

يوفنتوس واتلتيكو مدريد

ويمتلك فريق يوفنتوس خبرة كبيرة في اللعب أمام الفرق الاسبانية في بطولة دوري ابطال اوروبا، حيث خاض الفريق المخضرم 44 مباراة.

بث مباشر مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم

و خاض اتلتيكو مدريد 7 مباريات فقط أمام الأندية الايطالية في بطولة دوري أبطال أوروبا؛ من بينهما ثلاث لقاءات أمام العملاق الإيطالي يوفنتوس.

ومن المتوقع أن يغيب عن تشكيلة يوفنتوس لمباراة اليوم كل من خوان كوادرادو، سامي خضيرة، دوجلاس كوستا، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أليكس ساندر للإيقاف.

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم

ويفتقد اتلتيكو مدريد في مباراة اليوم جهود كل من "لوكاس هيرناندي" بسبب تعرض للاصابة، بالإضافة إلى دييجو كوستا وتوماس بارتي بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم

أعلن المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي "ماسيميليانو أليغري" عن تشكيلته لمباراة اليوم وجاءت كالتالي:

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تشكيلة يوفنتوس لمباراة اليوم

حراسة المرمى: تشيزني، بيرين، بنسوليو.

خط الدفاع: كيليني، كاسيريس، بونوتشي، كانسيلو، روجاني، سبينازولا.

خط الوسط: بانتيش، ماتويدي، بنتانكور، برنارديشي.

خط الهجوم: رونالدو ، ديبالا، ماندزيوكيتش، كين، نيكولوسي.

تشكيلة اتلتيكو مدريد لمباراة اليوم

وكشف "دييجو سيموني" المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد عن تشكيلته لمباراة اليوم وجاءت كالتالي:

حارس المرمي: يان أوبلاك

- فيليبي لويس - دييجو جودين - راؤول خيمينيز - سانتياجو أرياس - توماس ليمار - كوكي - رودري - ساؤول نيجيز - أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

موعد مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد

وتنطلق صافرة حكم مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم في تمام الساعة 11 بتوقيت السعودية و10بتوقيت القاهرة و12 بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد

وتنقل مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد حصرياً عبر قناة بي إن سبورت 1 HD و بصوت المعلق حفيظ دراجي وسوار الذهب ؛ وذلك في تمام الساعة 10مساءً بتوقيت مصر، و 11 بتوقيت السعودية؛ كما يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر عبر الرابط التالي: