اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر اون لاين اليوم 12-03-2019 دوري أبطال أوروبا

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر اون لاين اليوم 12-03-2019 دوري أبطال أوروبا يحل نادي اتليتكو مدريد ضيفاً علي متصدر الدوري الايطالي نادي اليوفنتوس مساء اليوم وذلك في دور ثمن النهائي من منافسات دوري الابطال ، وسيشهد ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) لقاء العمالقة احد قطبي الكرة الاسبانية مع احد قطبي الكرة الايطالية والجدير بالذكر أن نادي الاتليتكو سيواجهة العديد من المشاكل والتي نقتص منها مشكلة البطاقات الصفراء والحمراء خاصة ان النجم أنطوان جريزمان، وأنخيل كوريا، وخوسيه ماريا خيمينيز احد اللاعبين الذين حصلوا علي بطاقتين صفراء في الدوري الاوربي واذ حصل احداً منهم علي بطاقة اخري حينما يصتدم نادي اتليتكو مدريد مع نادي البيانكونيري سيتم اقاف اللاعب لمواجهة واحدة بينما نادي اليوفنتوس الذي يرغب في التأهلي الي دور ربع النهائي لم لكن مهدد احد لاعبية من الايقاف.

يوفنتوس Vs اتليتكو مدريد.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : أليانز ستاديوم (تورينو) .

المعلقين : حفيظ دراجي + سوار الذهب .

نتيجة مباراة الذهاب : اتليتكو مدريد (2-0) يوفنتوس.

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موعد المباراة :

في تمام الساعة الــ 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .