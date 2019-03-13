اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر kora live

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مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر اليوم 13-3-2019 في دوري ابطال اوروبا يواجه برشلونة الإسباني ضيفه ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهو يفكّر في تجنب سيناريو سقوط غريمه ريال مدريد أمام أياكس الهولندي.

كورة لايف| مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر kora live

على ملعب "كامب نو"، يبدو برشلونة مرشحاً لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية عشرة توالياً، عندما يستضيف ليون الذي وصل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012.

لكن على النادي الكتالوني الذي عاد بتعادل سلبي من ملعب منافسه الفرنسي، الحذر لكي يتجنب مصير غريمه المحلي ريال مدريد الذي فاز ذهاباً خارج ملعبه على أياكس الهولندي 2-1 ثم مني بهزيمة مذلة على أرضه 1-4 وتنازل عن اللقب الذي توج به في المواسم الثلاثة الماضية.

كورة لايف| مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر kora live

وهذا ما شدد عليه ظهير النادي الكتالوني جوردي ألبا بالقول "جعلوا أيضاً من ريال مدريد مرشحاً (لبلوغ ربع النهائي بعد الفوز ذهاباً)، لكن أياكس هو من استحق التأهل إلى الدور التالي... يجب أن نتعامل مع المباراة باندفاع وتركيز كاملين بمؤازرة جماهيرنا. ويجب علينا المحافظة على المستوى الذي أظهرناه هذا الموسم".

كورة لايف| مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر kora live

ويأمل برشلونة بالذهاب بعيداً هذا الموسم بعد أن انتهى مشواره في 2018 عند الدور ربع النهائي على يد روما الإيطالي بالخسارة أمامه إياباً صفر-3 بعد أن فاز ذهاباً في ملعبه 4-1.

وينافس فريق المدرب أرنستو فالفيردي على ثلاث جبهات، إذ يمضي بثبات للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، كما بلغ نهائي مسابقة الكأس بفوزه الكاسح في إياب نصف النهائي على غريمه ريال مدريد 3-صفر في معقل الأخير، وهو يلتقي فالنسيا في 25 أيار/مايو.

ويمني النادي الكتالوني النفس بتكرار سيناريو 2009 و2015 حين أحرز الثلاثية، لكن الطريق ما زال طويلا بحسب ما حذر ألبا في المؤتمر الصحافي الذي عقده الإثنين بمناسبة تمديد عقده مع الفريق حتى 2024.

كورة لايف| مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر kora live

برشلونة Vs ليون.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : كامب نو .

المعلقين : حفيظ دراجي + علي محمد علي .

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نتيجة مباراة الذهاب : ليون (0-0) برشلونة.

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .