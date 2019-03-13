رياضة | عاجل.. عقوبات جديدة من "المسابقات" ضد حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عقوبات جديدة من "المسابقات" ضد حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، على فرض عقوبات جديدة على حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي سموحة وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق، والنادي نفسه، عقب تجاهلهما الالتزام بعقوبة لجنة المسابقات بالإيقاف مباراة بعد طردهما في مباراة فريقهما السابق بيراميدز أمام الزمالك في 24 من يناير الماضي.

وتنوي المسابقات فرض عقوبة مالية على فريق سموحة، لأنه المسئول عن تصرفات مديره الفني ومدير الكرة، كما تنوي مضاعفة عقوبة الإيقاف للتوأم لتصبح مباراتين بدلًا من مباراة واحدة.

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وتعد مباراة سموحة أمام الإسماعيلى أمس الثلاثاء هي الأولى للتوأم منذ رحيلهما عن فريق بيراميدز سبورت يناير الماضي.

وتعرض سموحة للهزيمة أمام الإسماعيلي، بهدف دون رد بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.