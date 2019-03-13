رياضة | رسالة قوية من سيميوني على حركة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من سيميوني على حركة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، على تهنئة فريق يوفنتوس الإيطالي بعد التأهل لدور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية : "يجب علينا أن نقوم بتهنئة يوفنتوس لقد تفوقوا في كل شيء، ‏ولقد أخطأنا اليوم كثيراً في ملعب اليوفي".

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وتابع : "‏كريستيانو رونالدو هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم ومن الطبيعي أن يظهر في هذه المباريات الحاسمة".

وأضاف ‏سيميوني عن حركة رونالدو ؟ : " بالتأكيد كان يُفكر في جماهيره كما فعلت أنا في الوندا، وهذه الحركة تعني الشخصية".