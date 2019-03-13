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رياضة | رسالة قوية من سيميوني على حركة رونالدو

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حرص المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، على تهنئة فريق يوفنتوس الإيطالي بعد التأهل لدور الربع نهائي في بطولة .

 

وقال سيميوني في تصريحات صحفية : "يجب علينا أن نقوم بتهنئة يوفنتوس لقد تفوقوا في كل شيء، ‏ولقد أخطأنا اليوم كثيراً في ملعب اليوفي".

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وتابع : "‏ هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم ومن الطبيعي أن يظهر في هذه المباريات الحاسمة".

 

وأضاف ‏سيميوني عن حركة رونالدو ؟ : " بالتأكيد كان يُفكر في جماهيره كما فعلت أنا في الوندا، وهذه الحركة تعني الشخصية".

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