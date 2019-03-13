رياضة | تأجيل مباراة الزرقا ومنتخب السويس بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة الزرقا ومنتخب السويس بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني، تأجيل مباراة الزرقا مع منتخب السويس، والتي ستقام بالجولة الثانية والعشرون، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن المباراة تقرر تأجليها لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الجمعة المقبلة، بدلاً من الخميس، ونقلها من ملعب رأس البر إلى ملعب النصر لأسباب أمنية.

ويحتل الزرقا المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد السويس بالمركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

- ترتيب المجموعة الثانية:

1- إف سى مصر 43 نقطة

2- الترسانه 42 نقطة

3- القناة 39 نقطة

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4- سيراميكا 38 نقطة

5- كوكاكولا 37 نقطة

6- المريخ 29 نقطة

7- النصر 27 نقطة

8- جمهورية شبين 26 نقطة

9- الزرقا 26 نقطة

10- الشمس 25 نقطة

11- بورتو 22 نقطة

12- منتخب السويس 22 نقطة

13- دمياط 17 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط