رياضة | رونالدو يفاجئ جماهير يوفنتوس بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يفاجئ جماهير يوفنتوس بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، أن مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد كانت يجب أن تكون خاصة لتحقيق الفوز على خطى الأندية الأبطال، وذلك بعد السقوط في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو عقب نهاية المباراة: "‏كانت يجب أن تكون ليلة خاصة، ليس فقط للأهداف لكن للتعامل الاستثنائي للفريق، هذه العقلية التي تحتاجها للأبطال، لم نفز بشيء بعد لكن علينا المواصلة".

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وفاز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة بثلاثية نظيف وذلك بعد خسارته في مباراة ذهاب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية.

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية السيدة العجوز في شباك أتلتيكو مدريد ليحقق أرقام قياسية شخصية.