رياضة | عاجل.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد هاتريك أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد هاتريك أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وقال ‏كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية : "كان عليه أن أفعلها واجعلها ليلة خاصه لمشجعي يوفنتوس، والفريق قدم مباراة لا تصدق".

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وتابع : "عقلية الابطال الآن لدينا بالفعل، ولهذا السبب اليوفي تعاقد معي في بداية الموسم، وأنها ليلية سحرية بالنسبة لجميع المشجعين".