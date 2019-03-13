رياضة | بعد الهاتريك.. رونالدو يعادل رقم ميسي القياسي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهاتريك.. رونالدو يعادل رقم ميسي القياسي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد النجم البرتغالي كريستيانو فريقه يوفنتوس لتحقيق فوز ثمين على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية يوفنتوس في شباك نادي أتلتيكو مدريد عن طريق كريستيانو رونالدو ليواصل تألقه ويحقق أرقاماً مميزة في دوري الأبطال.

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‏وسجل الأسطورة كريستيانو رونالدو 8 هاتريك في دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم ليونيل ميسي القياسي في البطولة - ولا لاعب آخر سجل أكثر من 3.

يذكر أن يوفنتوس كان قد خسر مباراة الذهاب من الدور أمام أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة سجلها الثنائي الأوروجوياني خيمينيز وجودين.