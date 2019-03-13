رياضة | رونالدو يرسخ عقدة لأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يرسخ عقدة لأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في تحقيق الفوز على فريق اتليتكو مدريد الإسباني، بعدما فاز بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل كريستيانو رونالدو هاتريك في شباك أتليتكو مدريد، حيث أصبح اللاعب البرتغالي عقدة للفريق الإسباني، حيث أنه أطاح بهم ايضا عندما كان لاعبا لريال مدريد.

وكانت ‏آخر 5 إقصاءات لـ أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا :-

Advertisements

- 2013 - 2014 / النهائي ضد كرستيانو.

- 2014 - 2015 / ربع النهائي ضد كرستيانو.

- 2015 - 2016 / النهائي ضد كرستيانو.

- 2016 - 2017 / نصف النهائي ضد كرستيانو.

- 2018 - 2019 / ثمن النهائي ضد كرستيانو.