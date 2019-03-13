رياضة | رونالدو يحصل على أعلى تقييم بعد هاتريك أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يحصل على أعلى تقييم بعد هاتريك أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي يوفنتوس على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق كبير من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الهاتريك وذلك في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وحصل كريستيانو رونالدو على أعلى تقييم في المباراة من موقع "هوسكوورد" 9.8/10 وذلك بعد تسجيل ثلاثية اليوفي وعمل ريمونتادا عظيمة بعد الخسارة في الذهاب بهدفين نظيفين.

وفيما يلي نرصد لكم تقييم لاعبي يوفنتوس وفقا لموقع هووسكورد:

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حراسة المرمى: فويتشيك 6.7

خط الدفاع: سبينازولا 7.1، كيليني 7.5، بونوتشي 7.3، كانسلو 8.6

خط الوسط: ماتيودي 7.9، بيانتشي 7.5، إيمري تشان 7.4

خط الهجوم: رونالدو 9.8، ماندزوكيتش 6.5، فيديريكو 8.3