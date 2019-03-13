رياضة | عاجل.. رونالدو يرد على احتفال سيميوني بحركة مثيرة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رونالدو يرد على احتفال سيميوني بحركة مثيرة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي يوفنتوس الإيطالي على منافسه فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هاتريك بشباك نادي أتليتكو مدريد، واحتفل على طريقة سيميوني في مباراة الذهاب، والذي تعرض له لغرامة مالية من جانب الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين، بنتيجة هدفين نظيفين لصالح نادي أتليتكو مدريد.