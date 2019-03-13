رياضة | أبرز الأرقام القياسية التي حققها "الكابوس" رونالدو بعد هاتريك أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز الأرقام القياسية التي حققها "الكابوس" رونالدو بعد هاتريك أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من قيادة يوفنتوس لعبور منافسه أتلتيكو مدريد بعد تسجيله ثلاثية في شباك أوبلاك بإياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، مساء ليلة الثلاثاء.

وسجل رونالدو ثلاثيته في شباك أتلتيكو مدريد خلال الدقائق التالية؛ 27 و49 و86، ليعود اليوفي للمنافسة بعد خسارته في الذهاب بثنائية نظيفة خارج أرضه.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز الأرقام التي حققها رونالدو بعد "هاتريك" أتلتيكو مدريد:

- كريستيانو رونالدو سجل 25 هدف ضد أتليتيكو مدريد، فقط ضد إشبيلية سجل أكثر (27)

- رونالدو اشترك ب77 هدف في 77 مباراة إقصائية في دوري أبطال أوروبا (سجل 63 وصنع 14).

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- كريستيانو رونالدو سجل أهداف ضد أتليتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني (21) أكثر من أي لاعب آخر

- رونالدو سجل أهداف في دور خروج المغلوب من دوري الأبطال (63) أكثر مما سجل في دور المجموعات (61)

- سجل 124 هدف في دوري أبطال أوروبا، أكثر مما سجله أتليتيكو مدريد (118)

- رونالدو سجل 8 هاتريك في دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم ليونيل ميسي القياسي في البطولة - ولا لاعب آخر سجل أكثر من 3