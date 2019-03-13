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رياضة | بعد ثلاثية الأتليتكو.. رونالدو يتفوق على ميسي برقم مميز

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قاد البرتغالي فريقه يوفنتوس لتخطي عقبة أتلتيكو مدريد بعد تسجيله ثلاثية في شباك أوبلاك بإياب دور الستة عشر من ، مساء ليلة الثلاثاء.

 

وجاءت ثلاثية رونالدو في شباك أتلتيكو مدريد خلال الدقائق التالية؛ 27 و49 و86، ليعود اليوفي للمنافسة بعد خسارته في الذهاب بثنائية نظيفة خارج أرضه.

 

ويعد الدون هو الأكثر تهديفاً في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال كالتالي:

 

63 | كريستيانو رونالدو

40 | ليونيل ميسي

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21 | توماس مولر

19 | روبرت ليفاندوفسكي

18 | راؤول / شيفتشينكو

17 | كريم بنزيمة

16 | إنزاغي / روبن

15 | فرانك لامبارد

14 | دروجبا / روني

 

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