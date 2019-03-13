رياضة | بعد ثلاثية الأتليتكو.. رونالدو يتفوق على ميسي برقم مميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ثلاثية الأتليتكو.. رونالدو يتفوق على ميسي برقم مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لتخطي عقبة أتلتيكو مدريد بعد تسجيله ثلاثية في شباك أوبلاك بإياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، مساء ليلة الثلاثاء.

وجاءت ثلاثية رونالدو في شباك أتلتيكو مدريد خلال الدقائق التالية؛ 27 و49 و86، ليعود اليوفي للمنافسة بعد خسارته في الذهاب بثنائية نظيفة خارج أرضه.

ويعد الدون هو الأكثر تهديفاً في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال كالتالي:

63 | كريستيانو رونالدو

40 | ليونيل ميسي

Advertisements

21 | توماس مولر

19 | روبرت ليفاندوفسكي

18 | راؤول / شيفتشينكو

17 | كريم بنزيمة

16 | إنزاغي / روبن

15 | فرانك لامبارد

14 | دروجبا / روني