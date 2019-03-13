رياضة | مانشستر سيتي يسحق شالكة ويمر لربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يسحق شالكة ويمر لربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق شالكة بسبعة أهداف نظيفة في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم في ملعب الاتحاد.

وحسم فريق مانشستر سيتي التأهل لدور الـ8 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بعدما حقق الفوز في المباراة الأولي 3-2 في ألمانيا.

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انهي مانشستر سيتي الشوط الأول متفوقاً بثلاثية نظيفة سجلها سيرجيرو أجويرو في الدقيقة 35 و38 قبل أن يسجل ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، اضاف رحيم سترلينج الهدف الرابع في الدقيقة 56 ثم سجل برناردو سيلفا الهدف الخامس في الدقيقة 71 ثم جاء الدور على الشاب الصغير فودين ليسجل الهدف السادس في الدقيقة 78.

واختتم مهرجان الأهداف البرازيلي خيسوس في الدقيقة 84 لينتهي اللقاء 7-0 لصالح مانشستر سيتي.