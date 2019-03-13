رياضة | الريمونتادا تحدث.. يوفنتوس يحرق أتلتيكو مدريد وسيميوني بـ "هاتريك" الخارق رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريمونتادا تحدث.. يوفنتوس يحرق أتلتيكو مدريد وسيميوني بـ "هاتريك" الخارق رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأهل يوفنتوس الإيطالي إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه العريض على أتلتيكو مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتم مساء اليوم، الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر للبطولة الأوروبية العريقة.
وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز الروخي بلانكوس بهدفين نظيفين، إلا أن يوفنتوس تمكن من التأهل لربع النهائي بتسجيله ثلاثة أهداف بفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو.
افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للبيانكونيري في الدقيقة 27، ثم عاد رونالدو ليدون الهدف الثاني في الدقيقة 48، واختتم صاروخ ماديرا ثلاثية السيدة العجوز في الدقيقة 86 من ضربة جزاء سجلها بنجاح في شباك الحارس أوبلاك.
افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للبيانكونيري في الدقيقة 27، ثم عاد رونالدو ليدون الهدف الثاني في الدقيقة 48، واختتم صاروخ ماديرا ثلاثية السيدة العجوز في الدقيقة 86 من ضربة جزاء سجلها بنجاح في شباك الحارس أوبلاك.