رياضة | الريمونتادا تحدث.. يوفنتوس يحرق أتلتيكو مدريد وسيميوني بـ "هاتريك" الخارق رونالدو

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للبيانكونيري في الدقيقة 27، ثم عاد رونالدو ليدون الهدف الثاني في الدقيقة 48، واختتم صاروخ ماديرا ثلاثية السيدة العجوز في الدقيقة 86 من ضربة جزاء سجلها بنجاح في شباك الحارس أوبلاك.

