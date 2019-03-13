رياضة | كلوب يكشف نقطة ضعف بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف نقطة ضعف بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي مؤتمراً صحيفاً مساء اليوم للحديث عن مواجهة بايرن ميونيخ يوم غد الاربعاء في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول تصريحات كلوب الذي قال: مباراة الغد أمام بايرن ميونيخ ستكون مفتوحة ، المباريات المفتوحة يمكنك الفوز بها دائمًا إذا توفرت لدينا الفرص ، وسنحاول إستخدامها.

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واضاف: بايرن هو فريق كرة قدم عالمي لديه لاعبين كبار عليك أن تدافع عنهم على أعلى مستوى ، ثم عندما يكون لديك الكرة يجب أن تكون واثقًا حقًا هذا ما يجب علينا أن نظهره غداً.

وتابع: هذه المباراة لا علاقة لها بأي منافسة أخرى إنها مباراة واحدة ، مباراة مهمة للغاية ، وستأتي مباريات أكثر أهمية فولهام ، توتنهام ، غدا سنخوض واحدة منها فقط ضد البايرن.

وواصل: جاء بايرن إلى ليفربول قبل ثلاثة أسابيع وكان علينا أن نوضح أننا لسنا مرشحين كثيرين. لقد أظهروا الكثير من الإحترام لنا ولعبوا كرة القدم ولكن ليس بقدر ما كانوا عادة ما يحترمون الخصم كثيرًا.