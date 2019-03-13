رياضة | أليسون ينذر بايرن ميونيخ قبل موقعة الابطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليسون ينذر بايرن ميونيخ قبل موقعة الابطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرازيلي أليسون حارس مرمي فريق ليفربول الإنجليزي على مواجهة بايرن ميونيخ يوم غد الأربعاء في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال أليسون في تصريحات نشرها موقع ليفربول الرسمي: قبل كل شيء أعتذر عن سوء لغتي الإنجليزية، سأفعل كل ما بوسعي، هدفنا هو تحقيق لقبي الدوري ودوري الأبطال معًا.

وعن الرغبة في فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري الابطال قال: نرغب في حصد كلاهما، ليفربول لم يسبق له تحقيق لقب البريميرليج في المواسم الأخيرة، سنقاتل لتحقيقه.

وعن مقارنته بحارس بايرن ميونيخ قال: لا يمكنني مقارنة نفسي به، هو واحد من الأفضل في آخر عقد من الزمان، ربّما حتى الأفضل، هو مرجعية بالنسبة لي، اللعب أمامه حلم تحقق.