رياضة | خاص - جلسة تحسم مصير صبري رحيل مع الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - جلسة تحسم مصير صبري رحيل مع الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مسئول داخل فريق الاتحاد السكندري لمراسل الخليج 365 الرياضي، أن هناك جلسة سوف تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، بين حلمي طولان المدير الفني وصبري رحيل الوافد الجديد، من أجل حسم مصيره.

وكان رحيل قد اعترض على ابتعاده عن تشكيل الفريق، الامر الذي دفع طولان لتعنيفه واستبعاده من قائمة المباراة الاخيرة أمام الجونة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي"، أن وكيل اللاعب تحدث مع المدير الفني الذي أكد له أن هناك جلسه سوف تحسم الامور عقب انتهاء مباراة الجونة بالدوري.