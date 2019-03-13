رياضة | بالأرقام.. أجويرو "تخصص" تهديف أمام الفرق الألمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. أجويرو "تخصص" تهديف أمام الفرق الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتقدم نادي مانشستر سيتي على شالكة بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سيرجيو أجويرو هدفين في شباك شالكة الألماني خلال الدقيقتين "35" من ضربة جزاء و"38" بينما أحرز ساني هدف ثالث بالدقيقة 42.

وقال حساب "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية أن سيرجيو أجويرو قد سجل 11 هدف في آخر 7 مباريات ضد الفرق الألمانية، ولأول مرة يسجل لأربع مباريات على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

ويذكر فأن نادي مانشستر سيتي قد فاز شالكة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ذهاب الدور 16 من البطولة الأوروبية.