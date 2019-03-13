انت الان تتابع محمد صلاح مدافعاً عن نفسه: أخطاء غير مقصودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
صلاح
دافع الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن نفسه من الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، حيث نشر عبر حسابه الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة". وكان صلاح قبلها قد نشر صورة لأحدى الهواتف المحمولة التي تسلط الكاميرا عليه لألتقاط صورة له خلال تواجده في المؤتمر الصحفي الخاص بأحد البنوك المصري والذي عقد مساء أمس الإثنين.
وتحدث محمد صلاح عن الضغط الذي يتعرض له في مصر وليفربول خلال المرحلة الأخيرة ، قائلاً: "الضغط كبير، أما تبص عربي مصري إفريقي.. وصلت لمكانة محدش وصلها قبل كدة.. والتأثير نفسه على الناس كبير جدًا.. أنا مابتأثرش بالسوشيال ميديا أنا مقتنع إنها حاجة كبيرة.. لكن مابتأثرش بيها.. دا بالنسبالي ولد صغير
وتحدث محمد صلاح عن الضغط الذي يتعرض له في مصر وليفربول خلال المرحلة الأخيرة ، قائلاً: "الضغط كبير، أما تبص عربي مصري إفريقي.. وصلت لمكانة محدش وصلها قبل كدة.. والتأثير نفسه على الناس كبير جدًا.. أنا مابتأثرش بالسوشيال ميديا أنا مقتنع إنها حاجة كبيرة.. لكن مابتأثرش بيها.. دا بالنسبالي ولد صغير داخل ممكن يكتب كومنت كويس أو وحش.. وممكن يشتمك ويطلع يجري".— Mohamed Salah (@MoSalah)
مندهش جدًا من "بعض" الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة.— Mohamed Salah (@MoSalah) March 12, 2019
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