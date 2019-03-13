انت الان تتابع مانشستر سيتي يُهين شالكه بسباعية في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

السيتي

اكستح فريق مانشستر سيتي نظيره شالكه بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب الإتحاد ضمن مباريات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. سجل أهداف السيتي أجويرو في الدقائق 35 ، 38 و ليروي سانيه في الدقيقة 43 و رحيم سترلينج في الدقيقة 56 و برناردو سيلفا في الدقيقة 71 وفيل فودين في الدقيقة 78 وخيسوس في الدقيقة 84. بهذه النتيجة يتأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا بعدما تغلب عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 10-2 وينتظر الفريق الإنجليزي إجراء قرعة الربع نهائي من البطولة والتي ستجرى يوم الجمعة القادم.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي جمعت بينهما الأسبوع قبل الماضي على ملعب فريق شالكه الألماني انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ومع تأهل فريق مانشستر سيتي على حساب شالكه الألماني، أصبح ثاني فريق إنجليزي يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال في نسختها الحالية، بعدما تأهل فريق مانشستر