الامارات | نادي الظفرة يسيّر 20 حافلة لمؤازرة الفريق أمام الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الظفرة يسيّر 20 حافلة لمؤازرة الفريق أمام الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الظفرة عن تسيير 20 حافلة تنطلق من كل مدن منطقة الظفرة، السبت المقبل، إلى استاد ملعب نادي بني ياس بالشامخة، من أجل الوقوف خلف الفريق في المباراة المرتقبة التي ستجمعه بفريق الشارقة، ضمن نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال المدير التنفيذي للنادي، خميس عيسى المزروعي، في تصريحات صحافية، إن الحافلات ستنطلق من أمام المقر الرئيس لنادي الظفرة بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بالإضافة لبقية المراكز في مدن المرفأ وغياثي والسلع وليوا، داعياً في الوقت نفسه الجماهير إلى سرعة التسجيل مع منسقي الجماهير بالمدن المذكورة.

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وأكد المدير التنفيذي للنادي أن هذا الإعلان يأتي في المقام الأول تأكيداً لأهمية المنافسة الأغلى على قلوب جميع سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين، ومن منطلق حرص مجلس إدارة النادي على دعم الفريق في مشواره المعلن، وتأكيداً على أحقية الظفرة في المنافسة على اللقب.

وقدم المزروعي الدعوة لجماهير النادي في مدينة أبوظبي وضواحيها، الراغبة في حضور المباراة، للتواصل مع منسق الجماهير للحصول على تذاكر المباراة، عبر الموقع الرسمي للنادي ووسائل التواصل الاجتماعي، متمنياً التوفيق للفريق في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

على جانب آخر، فتح الفريق ملف الكأس بعد نهاية فترة الراحة، التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب توقف دوري الخليج العربي، وبدأ المدرب الصربي، رازوفيتش، تطبيق الاستراتيجية التي سيتبعها في المواجهة المنتظرة التي يأمل أن تكتمل صفوفه فيها بعودة جميع اللاعبين بعد شفاء المصابين، وفي مقدمتهم المغربي أمين العطوشي.