الامارات | تين كات: كدت أُصاب بسكتة قلبية بعد هدف الشمراني

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: كدت أُصاب بسكتة قلبية بعد هدف الشمراني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الوحدة، الهولندي تين كات، إنه كاد يتعرض لسكتة قلبية بعد هدف الاتحاد السعودي، الذي أحرزه ناصر الشمراني، في شباك العنابي، وهو الهدف الذي عاد بفريق الاتحاد إلى المباراة وكاد يقربه من التعادل.

وفاز الوحدة على الاتحاد السعودي 4-1، أول من أمس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال تين كات، في المؤتمر الصحافي: «هدف الشمراني كاد يصيبني بسكتة قلبية، لكننا بشكل عام لعبنا مباراة جيدة للغاية، وبضغط قوي، واستطعنا السيطرة على وسط الملعب، وأن نقدم أداء دفاعياً جيداً، ورغم هدف الشمراني الذي جاء في توقيت صعب، استطعنا أن نسجل مرة ثالثة ورابعة».

وعن مشاركة إسماعيل مطر بديلاً قال «قررت المخاطرة بالدفع بإسماعيل مطر بدلاً من منصور الحربي الذي لم يستطع إكمال المباراة، ومن الأمور الطريفة أن إسماعيل مطر تدرب على الركلات الثابتة، وبالفعل نجح في تسديد اثنتين، وكان يريد تسديد الثالثة فطلبت منه تأجيلها للمباراة، وبالفعل نجح في التسجيل من كرة ثابتة».

وتابع: «منذ أن توليت المهمة يسير الفريق خطوة بخطوة ويتطور، لكنه لايزال يحتاج إلى المزيد من العمل، ولم نصل بعد إلى أفضل ما لدينا».

Advertisements

وأضاف «رغم أنني قلت إننا نتطلع لكتابة التاريخ قبل مباراة الاتحاد، لكنني لم أتوقع الفوز بهذه النتيجة، رغم أنني أعلم قدرات لاعبي الفريق، وكما قلت إننا فريق يخلق العديد من الفرص، وإذا كنا في يومنا ويحالفنا التوفيق فبإمكاننا الفوز بنتائج كبيرة، خصوصاً أننا نملك مهاجماً كبيراً مثل تيغالي، وغيره من اللاعبين».

وشدّد تين كات على أن الوحدة قادر على حصد النقاط خارج أرضه، بجانب أنه مجبر على أن يحقق ذلك على أرضه وبين جمهوره.

مدرب الاتحاد: لم أتوقع هذا الكم من أخطاء اللاعبين

قال المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، التشيلي لويس سييرا، إن المباراة كانت عبارة عن أخطاء بالجملة ارتكبها لاعبوه واستثمرها الوحدة، بحسب تعبيره في المؤتمر الصحافي. وتابع: «لم أتوقع هذا الكم من أخطاء لاعبي فريقي، كنا نعلم أن الوحدة سيلعب على أخطائنا، وتحدثت معهم عن ضرورة التركيز، لكن لسوء الحظ هذا الأمر لم يحدث على أرض الملعب، وفي النهاية في الخسارة كل شيء يصبح سيئاً، وقبل أسبوع بعد التعادل مع الأهلي والفوز على الريان ثم الفيحاء، بدأنا ننهض لكن عدنا لارتكاب أخطاء قاتلة».

وأشار سييرا إلى أن هناك اختلافاً في تشكيلة الفريق بسبب مشاركة أربعة لاعبين أجانب فقط في البطولة الآسيوية، بعكس البطولة المحلية التي يسمح فيها بمشاركة ثمانية أجانب.