الامارات | التوحيدي: نتائج مربط دبي في مهرجان الشارقة الأكثر تميزاً

شكرا لقرائتكم خبر عن التوحيدي: نتائج مربط دبي في مهرجان الشارقة الأكثر تميزاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر المشرف العام ومدير عام مربط دبي، المهندس محمد التوحيدي، أن «النتائج الكبيرة التي حققها مربط دبي في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، هي الأكثر تميزاً هذا الموسم. وشكلت خيول مربط دبي قمة هرم الجودة والسيطرة على ألقاب البطولات، محرزاً ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، خلال فعاليات النسخة الـ20 للمهرجان».

وأضاف التوحيدي في تصريحات صحافية: «البطولة كانت قوية، ومناسبة طيبة ليقول مربط دبي كلمته بين المرابط الدولية. نجحت البطولة في جلب أجمل الخيول إلى منافساتها، وجذب جمهور غفير لمدرجاتها، وعدد كبير من المهتمين بالتصوير الضوئي للمشاركة في المسابقة، كما خصصت اللجنة كعادتها مزاداً فنياً خاصاً لمصلحة أصحاب الهمم، والذي كان لمربط دبي شرف المساهمة فيه. كل ذلك جعل من البطولة نسخة ناجحة ومكتملة».