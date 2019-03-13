الامارات | «دو لاليغا» يتوج بلقب بطولة مجلس دبي لأكاديميات الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دو لاليغا» يتوج بلقب بطولة مجلس دبي لأكاديميات الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق دو لاليغا للكفاءات العالية، السبت الماضي، بطلاً لفئة تحت 18 سنة، ضمن منافسات «بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم»، التي ينظمها المجلس من 20 أكتوبر 2018 إلى 23 الجاري، وتقام منافساتها يوم السبت من كل أسبوع، على ملاعب ناديي الوصل وشباب الأهلي، ومدينة دبي الرياضية، لمدة 18 أسبوعاً.

وفاز فريق دو لاليغا بهذا اللقب بعد أن تصدر جدول ترتيب الفرق بسجل خال من الهزائم، برصيد 33 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الوصيف.

وشهدت منافسات تحت 16 عاماً تعادل نادي الوصل بنتيجة 2-2 مع فريق جو برو، بينما حقق دو لاليغا الفوز بسباعية نظيفة، ليستمر في صدارة هذه الفئة أيضاً. أما فئة «تحت 14 سنة»، فقد شهدت فوز أكاديمية برشلونة رونالدينهو على أكاديمية الموهوبين 8-صفر، بينما حقق الوصل فوزاً كبيراً على أكاديمية لاليغا فياريال بنتيجة 6-1، وحققت المدرسة الإسبانية راموس الفوز بنتيجة 4-صفر على أليانس. وبإعلان الفائز بالبطولة من فئة تحت 18 سنة يتبقى أسبوع واحد لكل الفئات الأخرى.