الامارات | مليونان ونصف المليون درهم جوائز «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن مليونان ونصف المليون درهم جوائز «عالمية أبوظبي للجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد الجوجيتسو عن الترتيبات الكاملة لبطولة أبوظبي العالمية الـ11 للجوجيستو، التي تقام بصالة أرينا بمدينة زايد الرياضية من 20 إلى 26 أبريل المقبل. وأعلن الاتحاد مشاركة 5000 لاعب ولاعبة من نخبة اللاعبين واللاعبات عالمياً في البطولة، يمثلون 120 دولة من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد، ظهر أمس، بفندق الريدز كارلتون في العاصمة أبوظبي، بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد سالم الظاهري، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ورئيس دائرة الإنتاج الرياضي بقنوات أبوظبي الرياضية خليل الصفار، والمدير التنفيذي بشركة إعمار العقارية إبراهيم الهاشمي، ومدير عام مساعد المبيعات بشركة بريمير موتورز سائد حجازي، وفؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية، والمدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو فهد علي.

وقال فهد علي إن الاتحاد رصد مليونين ونصف المليون درهم، (أكثر من 600 ألف دولار) جوائز هذا العام، حيث تعتبر آخر بطولة ضمن المنافسات المدرجة في سلسلة التصنيف العالمي، وستشهد إقامة منافسات الجوجيتسو لأصحاب الهمم يوم 20 أبريل، وبطولة أبوظبي العالمية للناشئين يومي 21 و22 أبريل، وبطولة أبوظبي العالمية فئة الأساتذة يوم 23 أبريل، وسلسلة المنافسات النهائية لفئات الأحزمة من الأزرق إلى الأسود بين يومي 24 و25 من الشهر نفسه.

وتابع فهد علي: «اليوم الأول من البطولة سيكون مفتوحاً لجميع اللاعبين وحاملي الحزام الأبيض، واليوم الثاني سيكون لبطولة كأس العالم للفئات من غير حاملي الحزام الأبيض»، مشيراً إلى أن باب التسجيل في البطولة سيظل مفتوحاً حتى موعد انطلاقها بيوم واحد.

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو إلى أن منتخب الإمارات دخل في معسكرات متتالية من أجل الاستعداد لهذه البطولة وبطولات أخرى منتظرة في الفترة المقبلة، منها بطولة آسيا في يوليو المقبل، ثم بطولة العالم للكبار والناشئين في نوفمبر.

ويشهد الحدث أيضاً انعقاد اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة، التي سيحضرها جميع أعضاء اللجنة، وتم الاتفاق مع 35 قناة تلفزيونية محلية وعالمية لنقل وقائع البطولة على الهواء مباشرة.

وقال فهد علي إن الاتحاد سيعقد مؤتمراً صحافياً آخر في الأيام القليلة المقبلة، لإعلان ترتيبات الفعاليات التي ستقام على هامش البطولة، ومنها تنظيم العديد من المبادرات وورش العمل التوعوية والثقافية والصحية والرياضية، إضافة إلى ترتيبات حفل الافتتاح.

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بطولة أبوظبي

العالمية للجوجيتسو

تعتبر آخر المنافسات

المدرجة في سلسلة

التصنيف العالمي،

وستقام بين 20

و26 أبريل المقبل.