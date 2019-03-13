شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتأهل لربع نهائي «أبطال أوروبا» بعد الفوز على أتلتيكو مدريد (3- 0) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل يوفنتوس الإيطالي إلى دور ربع النهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه فاز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب (أليانز ستاديوم)، ضمن إياب دور الـ16 من البطولة.

وأحرز ثلاثية يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الدقائق 27، 48، و86 «الثالث من ركلة جزاء».