شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على شالكة بسباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما اكتسح ضيفه شالكه الألماني بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن لقاءات دور الــ 16 من البطولة.

وعلى استاد الاتحاد، أحرز سباعية مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو، هدفين الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 35، والثاني في الدقيقة 38، وليروي سانيه هدف في الدقيقة 43، ورحيم سترلينج في الدقيقة 56، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 71، وفيل فودين في الدقيقة 78، وجابرييل خيسوس في الدقيقة 84.

وكان لقاء الذهاب في جيلسينكيرشن، قد انتهى بفوز مانشستر سيتي 3-2.