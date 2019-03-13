شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: اتخطفت مع الخطيب وحمدي في غانا.. ومبروك كان مرعوبًا (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في كرة القدم نجوم بارزون يتحولون إلى شخصيات عامة بما قدموه خلال تاريخهم في الملاعب سواء كانوا لاعبين أو مدربين.. امتازوا بالموهبة الفائقة فنالوا التقدير والاحترام من جماهير الكرة بمختلف انتماءاتهم.. واتسموا بقوة الشخصية فكان لهم دور كبير في حصد أنديتهم للبطولات.. ومن بين هؤلاء فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية والزمالك الأسبق.

«المصرى اليوم» التقت فاروق جعفر الذي فتح خزائن أسراره مع محمد حسن حلمى، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وحسن حمدى، رئيس النادى الأهلى الأسبق، ومحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى الحالى.. وكيف تم اختطافهم في غانا عندما كانوا ضمن منتخب الجامعة عام 75.. وتحدث عن علاقته بالرئيس الراحل أنور السادات.. كيف تسبب الدكتور عبدالمنعم عمارة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في إيقافه بقرار من الدكتور كمال الجنزورى.. وإلى نص الحوار:

■ بداية.. لماذا ابتعدت عن التدريب في الفترة الأخيرة؟

- لم أبتعد بإرادتى.. لكن منظومة الكرة في مصر أصبحت مختلفة، وصار السماسرة ووكلاء اللاعبين المتحكمين في كرة القدم ومصيرها، وكذلك المدربون الذين يتولون تدريب الفرق.. فتجد مدربا يفشل مع فريق ويدرب فريقا آخر بعدها بفترة وجيزة في نفس الموسم.

■ لماذا؟

- هناك بعض المدربين يحصلون على رواتب شهرية من «السماسرة» حتى يوافقوا على ضم لاعبين معينين، ويتم تسويقهم بشكل كبير، ويستفيد وكلاء اللاعبين دون النظر إلى المستوى الفنى لكل لاعب وقدرته على اللعب من عدمها.

■ هل عرض عليك أحد وكلاء اللاعبين راتبا شهريا مقابل الموافقة على ضم لاعبين بأى فريق ستقوده؟

- عُرض على أكثر من مرة عندما كنت أقود فرق المحلة وبلدية المحلة وأسمنت السويس، وفى إحدى المرات طلب منى وكيل لاعبين ضم لاعب لا يصلح، لكننى رفضت، فكانت النتيجة رحيلى عن هذا الفريق.. وأتذكر في بعض المواسم السابقة عانى الأهلى والزمالك من هذه الظاهرة عندما ضموا لاعبين لا يصلحون من أندية أخرى فكانت النتيجة أنهم رحلوا عن القطبين في منتصف الموسم أحيانا وفى آخره أحيانا أخرى، لكن الصفقة تمت ولا داعى لذكر الوقائع في هذا الصدد.

■ ألم يعرض أحد عليك أنصاف اللاعبين خلال الفترات التي توليت فيها تدريب الزمالك؟

- لم يحدث.. والزمالك أكبر من أن يتورط في هذه الأمور، خصوصا عندما يكون أحد أبنائه ضمن الجهاز الفنى أو يقود الفريق، لأنه يخشى على سمعته وسمعة ناديه.. وكل ما كان في ذهنى في كل مرة توليت فيها تدريب الزمالك هو حصد البطولات، بدليل أننا فزنا ببطولة الدورى مرتين متتاليتين في موسمى 91-92 و92-93 مع ديف مكاى، رغم أننا كنا نختلف معا في بعض الأمور.

■ كيف؟

- أذكر أنه في إحدى مباريات القمة اختلفت معه على طريقة اللعب أثناء المحاضرة.. فقد كان يرغب في اللعب بطريقة 3-5-2، وأنا كنت أرغب في اللعب بطريقة 4-4-2 وخسرنا المباراة، فاعتذر لى بعد اللقاء، وأصبحت الثقة متبادلة بيننا، فحققنا بطولتى الدورى.

■ هل فعلا فاوضت «كانو» نجم نيجيريا الأسبق للانضمام للزمالك قبل أن يحترف بالدورى الإنجليزى؟

- قبل أن أحدثك عن واقعة «كانو».. أؤكد لك أننى كنت السبب في ضم «إيمانويل أمونيكى» نجم الزمالك الأسبق الذي انضم في تلك الفترة وكان أحد الأسباب في حصد بطولة الدورى، عندما شاهدته مع منتخب نيجيريا للشباب متألقا في بطولة الناشئين بالإسماعيلية.. أما واقعة «كانو» فقد كان هو الآخر أحد اللاعبين البارزين مع منتخب بلاده ورشحته للانضمام للزمالك في تلك الفترة، وذهب سمير السيد المدير الإدارى للاتفاق على كافة التفاصيل مع ناديه.. وعندما توجهت مع سمير السيد لاستقبال اللاعب في مطار القاهرة فوجئنا بلاعب آخر يحضر إلينا على اعتبار أننا لن نستطيع التفرقة بينهما.

■ ما حقيقة أنك كنت السبب في انتقال رضا عبدالعال إلى الأهلى؟

- لم يحدث.. ولا أعرف لماذا اتهمنى «رضا» بذلك.. كل ما حدث أن المفاوضات التي أجريت بين اللاعب ومجلس الإدارة لم تسفر عن شىء..

■ هل فعلا كنت تختار التشكيل مع حسن شحاتة عندما كنتما لاعبين في السبعينيات؟

- كنا نختار التشكيل في المنتخب الوطنى.. وكنا نطلب ضم سعد سليط لاعب المنصورة وشاكر عبدالفتاح لاعب الترسانة لأنهما كانا يجيدان الدور الدفاعى.. لكننا لم نفعل ذلك في الزمالك.

■ لكنك وحسن شحاتة كنتما من مراكز القوى داخل القلعة البيضاء بدليل رحيل «على خليل» عن الزمالك بسببكما؟

- حسن شحاتة كان أقرب أصدقائى في الوسط الكروى.. وكانت لنا شعبية كبيرة بين الجماهير لكننا لم نكن سببا في رحيل على خليل عن الزمالك، بل السبب هو خلافاته مع الكابتن حسن حلمى رئيس النادى في ذلك الوقت.

■ لكن «حلمى زامورا» كان يميزك عن بقية اللاعبين!!

- لم يحدث.. بل كنت أكثر اللاعبين اضطهادا من الكابتن حلمى زامورا، رغم أنه كان صاحب الفضل علىّ في البداية، وكان يقف إلى جوارى عندما تم تصعيدى للفريق الأول.. ففى إحدى المرات اتخذ قرارا بإيقافى لمدة أسبوع وعاد في قراره بعد هتافات الجماهير التي طالبت بعودتى.. كما رفض صرف «سلفة» مالية لى عندما كان والدى يجرى جراحة المرارة بمستشفى العجوزة التي تكلفت 750 جنيها دفعها لى الرئيس الراحل أنور السادات.

■ كيف؟

- عندما رفض الكابتن حلمى منحى السلفة المالية لإجراء جراحة والدى.. اقترضت مبلغ الـ750 جنيها من أحد أصدقائى وأجريت حوارا في إحدى المؤسسات الصحفية الكبرى ذكرت فيها الواقعة.. وعندما قرأها الرئيس السادات أرسل لى اللواء توفيق قورة ودفع لى حساب المستشفى.

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■ ألم تتقابل مع الرئيس السادات؟

- قابلته مرتين.. الأولى عندما نشرت أيضا في صحيفة الأهرام رغبتى في توجيه الشكر له على مساندته لى في مرض والدى فاستجاب على الفور وحضرت سيارة من الرئاسة اقلتنى إلى منزله في الجيزة وخرج لمقابلتى رغم أنه كان مشغولا في اجتماعات مع شخصيات ومسؤولين بالدولة، ووجهت له الشكر، فقال لى «مصر بتقف جنب ولادها».

■ ماذا عن المرة الثانية؟

- المرة الثانية كانت في حفل زفاف نجلته، ووجهت له الشكر أيضا على مساندته لى في مرض والدى.. ولا أنسى أنه منحنى وسام الرياضة مرتين: الأولى عندما حصلنا على كأس فلسطين عام 72 في العراق.. والثانية عندما فزت بلقب أفضل لاعب صاعد من مجلة «فرانس فوتبول» عقب بطولة أفريقيا التي أقيمت في إثيوبيا وكان معى وقتها عبدالعزيز عبدالشافى «زيزو» نجم الأهلى الأسبق.

■ ما أول مكافأة حصلت عليها؟

- أول مكافأة كانت 25 جنيها من توفيق الخشن رئيس النادى الأسبق عندما سجلت هدفا في مرمى مروان كنفانى حارس الأهلى.. ثم منحنى شقة في الزمالك سكنت بها عدة سنوات، بجانب المطرب الكبير فريد الأطرش الذي منحنى 100 جنيه بسبب هذا الهدف.

■ هل اشتريت بها سيارة؟

- أول سيارة اشتريتها كانت من الكابتن يكن حسين نجم الزمالك الأسبق بـ460 جنيها، وكان نوعها «فولكس»، وكنت أخرج بها يوميا مع حسن شحاتة ومحمود الخواجة وسمير محمد على باعتبار أنهم كانوا الأقرب لى في ذلك الوقت.

■ لماذا كنت أكثر اللاعبين الذين لهم علاقة بالوسط الفنى؟

- علاقتى كانت مميزة بعدد كبير من المطربين والفنانين الزملكاوية، على رأسهم فريد الأطرش وصلاح ذو الفقار الذي كان الأكثر عشقا للقلعة البيضاء.. ومن بعدهما عمرو دياب وتامر حسنى وأحمد السقا الذين لعبوا مع ناشئى النادى قبل احتراف الغناء والتمثيل، وكذلك عادل إمام الذي لم يكن أهلاويا في يوم من الأيام.

■ هل اقتصرت علاقتك على الفنانين الزملكاوية؟

- مطلقا.. فقد كانت علاقتى طيبة بعبدالحليم حافظ أسطورة الغناء في الوطن العربى.. وأذكر مرة أنه دعانى إلى منزله في الزمالك، فدخلت عليه وكان يتشاجر مع بليغ حمدى بسبب أغنية «قارئة الفنجان».. فقد كان «حليم» يرغب في أن يكون سمير سرور عازف «الساكس فون» الشهير له دور في مقطع من الأغنية.. وكان «بليغ» يفضل الاستعانة بعازف «الأورج» هانى مهنى، فانحزت عندما أخذا رأيى باعتبارى مستمع إلى رأى «بليغ» ونفذه حليم في ذلك الوقت.

■ ألم تندم على عملك مع «الخطيب» بالمنتخب الوطنى؟

- أولا: لا يمكن أن أندم على قيادتى للمنتخب الوطنى نهائيا، ثانيا: علاقتى بالخطيب كانت متميزة لأنه كان صديقى منذ أن كنا ناشئين وصعدنا معا ولنا ذكريات كثيرة عندما كنا نلعب في المنتخبات الوطنية.. لكن أؤكد لك أنه كان واردا أن يحدث خلاف في العمل بيننا.

■ ما ذكرياتك مع الخطيب؟

- أذكر أننا كنا في غانا مع منتخب الجامعات واستقللنا إحدى السيارات، ومعنا حسن حمدى وفتحى مبروك.. وكانت المسافة بين ملعب التدريب وفندق الإقامة لا تتعدى 10 دقائق.. وفوجئنا بالسائق يتجه بنا إلى إحدى المزارع، وظللنا معه أكثر من ساعة ونصف لدرجة أننا شعرنا بأننا «اتخطفنا» وظهر التوتر علينا، وكان فتحى مبروك الأكثر رعبا داخل السيارة، حتى عاد بنا السائق إلى فندق الإقامة بعدما «نشف دمنا».

■ البعض يردد أنك بطل قرار انسحاب الزمالك مرتين أمام الاهلى موسم 96 وموسم 99!!

- الانسحاب الأول لم يكن لى دور فيه لأننى كنت وقعت على عقود تدريب المنتخب الوطنى مدربا مع كرول.. لكن طلب منى المستشار جلال إبراهيم، رئيس النادى وقتها، أن أستمر مع الكابتن أحمد رفعت.. وكان وقتها هناك أزمة على اختيار حكم المباراة، واجتمع بنا الدكتور عبدالمنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقتها، وطلبنا منه عدم إسناد إدارة المباراة إلى «قدرى عبدالعظيم» بسبب مواقفه التحكيمية ضد الزمالك.. وعندما ذهبنا إلى الملعب نزل طاقم تحكيم إماراتى لإجراء عملية الإحماء قبل المباراة.. ثم فوجئنا قبل انطلاق اللقاء بوجود «قدرى» أمام غرفة خلع الملابس، فتوترنا، وكانت قراراته عكسية في تلك المباراة، فاتخذ المجلس قراره بالانسحاب، ولم يكن لى دور فيه.. أما الانسحاب الثانى فكنت مساهما في القرار ورفضت استكمال المباراة حتى لا نخرج بفضيحة بعد أن تم طرد أيمن عبدالعزيز لاعب الزمالك بعد 3 دقائق فقط من انطلاق اللقاء.. فدار بذهنى ما حدث على مدار التاريخ في مباريات القمة عندما كان يطرد منا لاعبون.. ففى السبعينيات خسرنا أمام الأهلى 4-2 بعد طرد ممدوح مصباح.. وفى التسعينيات خسرنا بثلاثية بعد طرد نبيل محمود، ومن ثم أبلغت الإدارة بقرارى وتحملت عواقبه.

■ ما هي؟

- صدر قرار من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وقتها بإيقافى لمدة عامين.. واجتمع بى وقتها وشرحت له ملابسات الانسحاب، لكنه تمسك بقراره ثم تم رفع الإيقاف بعد شهرين.

■ ألم تواجه «السحر» خلال مسيرتك مع الكرة لاعبا ومدربا؟

- واجهته في المباريات الأفريقية.. رغم أننى لا أؤمن بوجوده في كرة القدم التي تعتمد على الاجتهاد والمثابرة خلال اللقاءات.. لكننى أذكر أننا كنا نلعب في نيجيريا وأثناء نزولنا إلى أرض الملعب كانوا يذبحون «القرود» أمامنا لبث الرعب في نفوسنا، لدرجة أن هناك لاعبين خشوا الخروج من غرفة خلع الملابس.. وأؤكد لك أن مباراة الزمالك الأخيرة مع بترو أتليتكو كانت فيها «أعمال سحر» التي انتهت بالتعادل 1-1.

■ من أفضل لاعب في تاريخ مصر؟

- بلا شك محمد صلاح.. فقد انتقل إلى العالمية وحقق تاريخا كبيرا بالاحتراف الخارجى، ولو كان لعب للأهلى أو الزمالك، ما صنع التاريخ الذي حققه وأبهر العالم بأدائه.

■ هل تتوقع أن نحصد بطولة أمم أفريقيا؟

- لدينا المقومات التي تؤهلنا للفوز باللقب باعتبار أن البطولة تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.. لكننى أحذر خافيير أجيرى من المجاملات في الاختيار، ولا يجوز أن يتم ضم لاعبين من العناصر الشابة قبل البطولة بفترة وجيزة، فضلا عن أننا لم نر برنامجا للمباريات الودية حتى يكتسب اللاعبون خبرات في المرحلة المقبلة، بجانب ضرورة الاعتماد على الخبرات.