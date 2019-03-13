رونالدو يبقى كابوس سيميوني في دوري الأبطال

قام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بالنجاح في هز شباك أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل رونالدو، 3 أهداف في شباك الروخي بلانكوس في الدقائق 27 و48 و86 من عمر اللقاء.
وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن رونالدو اشترك في 77 هدفًا في 77 مباراة إقصائية خاضها اللاعب البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، من خلال تسجيل 63 هدفًا وصناعة 14 آخرين.
وأكملت الشبكة أن كريستيانو رونالدو بات أكثر لاعب يسجل أهدافًا في أتلتيكو مدريد، تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني برصيد 21 هدفًا في كافة البطولات.
ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في الأدوار الإقصائية إلى 63 هدفًا، متخطيًا عدد أهدافه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بفارق هدفين، وفقا لما ذكره موقع "سكواكا".
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
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