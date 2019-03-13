شكرا لقرائتكم الأهلي: نساند الزمالك في مهمته الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء تساند الزمالك في مهمته الأفريقية وتتمنى بلوغه الأدوار النهائية في الكونفيدرالية.

قال فؤاد في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي ليس لديه غضاضة من تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون إلى يوم 20 مارس، موضحًا أن تأجيل اللقاء مرة أخرى لما بعد هذا الموعد شأن لجنة المسابقات لكن عامر حسين رئيس اللجنة أكد استحالة حدوث ذلك.

وتابع أن الأهلي ليس لديه أي مانع من تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون وليس طرفًا في الأمر من الأساس، موجهًا الشكر للجهات الأمنية على السماح بزيادة عدد جماهير الأهلي في لقاء شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى 15 ألف متفرج.