شكرا لقرائتكم مانجا: الحديث عن هبوط الاتحاد السكندري غير لائق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد نبيل مانجا لاعب الاتحاد السكندري، أن الحديث عن احتمالية هبوط الفريق الأخضر الفترة الماضية، لا يليق باسم النادي الكبير.

قال مانجا في تصريحات تلفزيونية، إن الاتحاد باسمه الكبير وبعد التدعيمات القوية في شهر يناير الماضي، من الطبيعي أن يحقق مركز متقدم وهذا هو هدف الفريق الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري نجح في الفوز على الجونة 2/1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الجونة بالجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.