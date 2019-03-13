أخبار الدوري الإنجليزي يوم 13-3-2019 يونايتد يرغب بقاء راشفورد...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الإنجليزي يوم 13- 3- 2019 العديد من الأحداث، حيث رصد مانشستر يونايتد 2 مليون إسترليني سنوياً من أجل تجديد تعاقد نجمه الصاعد بقوة ماركوس راشفورد، هذا بالإضافة إلى رد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الانتقادات القوية التي وجهت له خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

اليونايتد يرصد 2 مليون إسترليني سنوياً لتجديد تعاقد راشفورد

من أخبار الدوري الإنجليزي اليوم أن مانشستر يونايتد فتح ملف تجديد عقد المهاجم الشاب ماركو راشفورد مع الشياطين الحمر والمنتهى فى يونيو 2020.

وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلى إكسبريس"الإنجليزية، إن إدارة مانشستر يونايتد بدأت فى التفاوض مع ماركوس راشفورد من أجل تجديد عقده المنتهى فى يونيو 2020 وزيادة راتبه الأسبوعى البالغ 75 ألف إسترلينى.

أوضحت الصحيفة، إن مسئولى مانشستر يونايتد قرروا تجديد عقد راشفورد مع مضاعفة راتبه الأسبوعى ليصل إلى 150 ألف إسترلينى على أن تبلغ قيمته سنوياً 2 مليون إسترلينى بالمكافأت.

ويعد ماركوس راشفورد جناح فريق مانشستر يونايتد أحد العناصر التى لا غنى عنها فى تشكيل أولى جونار سولشاير خلال الفترة الحالية.

وأحرز ماركوس راشفورد 7 أهداف من مجموع 17 مباراة خاضها تحت قيادة أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد منذ قدومه خلفاً للبرتغالى جوزيه مورينيو.

ليفربول يطير إلى ميونخ استعداداً لموقعة دوري الأبطال

ومن أخبار الدوري الإنجليزي اليوم أن فريق ليفربول قد غادر إلى مدينة ميونخ الألمانية، وذلك من أجل مواجهة بايرن ميونخ الهامة غدا الأربعاء على ملعب "اليانز آرينا" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وظهرت ملامح التفاؤل والحماس على وجه اللاعبين بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، وذلك لتحقيق نتيجة ايجابية والتأهل لدور الـ 8 من المسابقة، لتعويض اخفاق الموسم الماضى بعد أن خسر الريدز البطولة على يد ريال مدريد فى اللقاء النهائى.

وكانت مواجهة الذهاب التى أقيمت على ملعب "انفيلد" فد انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

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مباراة بين أساطير إنتر وتوتنهام في افتتاح ملعب وايت هارت لين

ومن ضمن أخبار الدوري الإنجليزي اليوم أن نادي توتنهام الإنجليزي قد أعلن عبر حسابه الرسمي أن مباراة افتتاح ملعبه الجديد وايت هارت لين ستكون بمواجهة أساطير إنتر ميلان الإيطالي.

وسيكون اللقاء ضمن مباريات التجريبية للملعب الذي تم تجديده في العام ونصف الأخيرين، من أجل فتح أبوابه بدءًا من الشهر المقبل، حيث يتسع الملعب إلى 62 ألفاً، لكن المباراة ستجد حضور 42 ألفاً فقط.

وسيتواجد في تشكيل إنتر، بعضًا من أساطير الأفاعي، أبرزهم، خافيير زانيتي، ديان ستانكوفيتش، لوران بلان، فرانشيسكو تولدو.

جدير بالذكر أن ملعب توتنهام الحالي هو ويمبلي ولكن بداية من 30 مارس المقبل سيعود إلى ملعبه وايت هارت لين، بعدما خاض 48 مباراة على أرضية ملعب ويمبلي.

محمد صلاح عن هجوم الجماهير : أنا مندهش

على جانب آخر من أخبار الدوري الإنجليزي اليوم رد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الانتقادات التي وجهت له مؤخراً، بعدما انتشرت تصريحات له، قال فيها إنه وصل لمكانة لم يصل إليها أحد في مصر والوطن العربي وأفريقيا، حيث اتهمه الجمهور بالتعالي عليهم بعدما أصبح أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وكان لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي الرد عبر حسابه بــ "تويتر" على الهجوم الذى تعرض له مؤخرًا على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش الشراكة الإعلانية مع أحد البنوك المصرية.

وقال صلاح عبر حسابه على تويتر ردًا على تلك الانتقادات: " مندهش جدًا من "بعض" الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة."

ويستعد محمد صلاح لمواجهة بايرن ميونخ غدا في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.