شكرا لقرائتكم رونالدو يصنع المستحيل ويقود ريمونتادا اليوفي أمام أتلتيكو مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالى لتحقيق ريمونتادا على أتلتيكو مدريد الإسبانى بالفوز بثلاثية دون رد، فى المواجهة التى أقيمت على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا. وسجل رونالدو أهداف فريقه الثلاث (هاتريك) فى اللقاء . وتأهل اليوفى لدور الثمانية، بعد انتهت مواجهة الذهاب التى أقيمت فى ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، بفوز الروخييلانكوس 2-0 ليتأهل اليوفى بمجموع المبارتين 3-2. وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 27 عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال ضربة رأسية أمام مرمى الخصم وضعها بإتقان كبير، ليمنح الأمل لجمهور اليوفي للتأهل حال إحراز هدفا آخر، سيعيد المباراة لنقطة الصفر. وعاد رونالد ليسجل الهدف الثانى من ضربة رأس أخرى فى الدقيقة 48، بعد أن احتبها حكم اللقاء لتجاوزها خط المرمى. وفى الدقيقة 86 يسجل رونالدو الهدف الثالث القاتل من ركلة جزاء بعد تعرض بيرنارديسكى للدفع من أنخيل كوريا داخل منطقة الجزاء.

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