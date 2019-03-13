شكرا لقرائتكم مرتضى:الفوز على المقاولون وحسين داى يعنى التتويج بالدوري والكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من حسن الاستقبال الذى سيلقاه فى الجزائر خلال الرحلة المقبلة ببطولة كأس الكونفيدرالية.

أضاف خلال تصريحات نقلها برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور أن الزمالك حال فوزه سيكون بمثابة مفتاح الفوز بالبطولة، مؤكدًا أن المباراة عنق الزجاجة للفريق فى البطولة القارية.

وقال رئيس الزمالك أن مباراة المقاولون العرب هى أيضًا عنق زجاجة الدورى الممتاز حيث ان الفريق سيكون أمامه مباراتين أمام الأهلى لو فاز بهم سيحصد بطولة الدورى الممتاز بشكل كبير للغاية.