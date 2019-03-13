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شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يسحق شالكه بسباعية ويتأهل لدور الـ 8 من دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأهل مانشستر سيتى الإنجليزى لدور الثمانية من دورى أبطال أوروبا، بعد الفوز الكاسح على ضيفه شالكه الألمانى، بسبعة أهداف دون مقابل، فى المباراة الت أقيمت بينهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا.
يذكر أن مانشستر سيتى خطف فوزًا مثيرًا من شالكه، فى الدقائق الأخيرة من مواجهة الذهاب التى أقيمت خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليت÷ل السيتي بمجموع المبارتين 10-2.
سجل النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو هدف التقدم لصالح مان سيتي ضد شالكه عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 35 من زمن المباراة ثم أضاف الثانى بعدها بثلاث دقائق.
أضاف ليروى سانى الهدف الثالث لمان سيتي ضد شالكه فى الدقيقة 43 من زمن المباراة.
فى الشوط الثانى أضاف السيتي 4 أهداف أخرى عن طريق رحيم ستيرلينج فى الدقيقة 56، برناردو سيلفا فى الدقيقة 71، والصاعد فيل فودين فى الدقيقة 78، والبرازيلى جابرييل خيسوس فى الدقيقة 84.
أجويرو يسجل من ركلة جزاء
السيتى وشالكه
ديفيد سيلفا يمر بالكرة
سانى يحتفل
ستيرلينج فى صراع على الكرة
فرحة نجوم السيتي
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