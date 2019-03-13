شكرا لقرائتكم محمد ابراهيم: الزمالك قادر على العودة من الجزائر بنقاط مباراة حسين داى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد ابراهيم نجم نادى الزمالك أن مباراة الفريق المقبلة أمام نصر حسين داى مبارة صعبة لكنها ليست مستحيلة وان اللاعبين قادرين على حسمها بالنتيجة التى يتمناها الجمهور.
وقال محمد ابراهيم ان الزمالك قادر على العودة بنتيجة ايجابية من الجزائر وان المشكلات التى تعرض لها الفريق على مستوى النتائج فى دور المجموعات تم تجاوزها بشكل سريع وهو أهم الايجابيات التى يمكن التأكيد من خلالها على قوة الفريق.
أضاف محمد ابراهيم خلال لقاء ببرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور عقب مباراة الفريق التى شارك بها اليوم أنه استفاد من المشاركة اليوم وأنه سعى بكل ما أوتى لتقديم المستوى المتميز الذى يليق بالنادى.
قبل قمة الكبار.. شباب الزمالك يسقط الأهلى بثلاثية نظيفةفاز الزمالك مواليد 97 بقيادة سيد حنفى على الأهلى بثلاثية مقابل لا شىء، فى الجولة 17 من موجلات بطولة الجمهورية للناشئين.
أحرز الأهداف أحمد مدبولى وكريم رأفت فى دقائق 21 و23 من الشوط الأول، وعنتر فى دقيقة 19 من الشوط الثانى.
سيطر الزمالك على مجريات المباراة بشكل شبه كامل، خاصة فى الشوط الأول وأواخر الشوط الثانى، وسط تألق كبير من محمد إبراهيم وأحمد مدبولى وعنتر الذين تلاعبوا بدفاع الأهلى بجانب أحمد عادل ميسى، ولولا إنقاذ مصطفى شوبير لأكثر من هدف لارتفعت النتيجة لأكثر من ذلك، بالإضافة إلى ارتطام تسديدتين بالعارضة لميسى.
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