شكرا لقرائتكم باختاكور ضد الأهلي.. فرق أوزباكستان عقدة أبناء جدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض فريق الأهلى السعودى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد عبد الشافى، للخسارة أمام مضيفه باختاكور الأوزبكستانى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا.

وباتت أندية أوزباكستان تمثل عقدة للنادى السعودى فى كسابقة دورى أبطال أسيا، حيث كانت آخر هزيمة للأهلى فى البطولة فى دور المجموعات، كانت أمام بونيودكور الأوزبكى عام 2017.

باختاكور ضد الأهلي شهدت أول هزيمة للأهلى السعودى في دوري أبطال آسيا فى دور المجموعات 2019 أمام باختاكور الأوزبكى.

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باختاكور والأهلي

لقطة من اللقاء