مرتضى منصور يشكر أجيرى...

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جدة - عمرو شويل قدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الشكر للمكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول على موافقته الرسمية على تأجيل انضمام لاعبى الزمالك لمعسكر المنتخب لحين خوض مباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها 20 مارس الجارى بالدورى المصرى الممتاز. أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات نقلها برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور أن المدرب المكسيكى راعى ظروف الفريق التى يتطلب الجميع أن يتحملها للخروج ببطولة الدورى الممتاز لبر الأمان. Advertisements واعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب الى 20 مارس بسبب ارتباط الفريق بمباراة نصر حسين داى يوم الأحد المقبل بالجزائر فى ختام دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الافريقية. ورفض رئيس الزمالك توجيه رسائل للاعبي الزمالك قبل المواجهة الجزائرية قائلًا: "يعرفون مالهم وما عليهم قبل المباراة المرتقبة".

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