ثلاثية رونالدو تقود يوفنتوس إلى "ريمونتا" ضد أتلتيكو مدريد

اسماء السيد - سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية قلبت تأخر فريقه يوفنتوس الإيطالي بهدفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، إلى تأهل رائع لربع النهائي الثلاثاء في تورينو. وسجل رونالدو (34 عاما)، القادم الصيف الماضي من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو، ثنائية برأسه (27 و48) وهدفا ثالثا من ركلة جزاء (86). ملخص مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد: مانشستر سيتي إلى ربع النهائي بسباعية في مرمى شالكه Advertisements بلغ مانشستر سيتي الإنكليزي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق على شالكه الألماني 7-صفر في اياب ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا الثلاثاء. وتناوب على تسجيل الأهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (35 من ركلة جزاء و38) والألماني لوروا ساني (42) ورحيم ستيرلينغ (56) والبرتغالي برناردو سيلفا (71) وفيل فودن (78) والبرازيلي غابريال جيزوس (84). وكان سيتي خطا خطوة كبيرة بفوزه ذهابا ايضا بنتيجة 3-2 الشهر الماضي. يذكر ان مانشستر سيتي يسعى الى احراز رباعية غير مسبوقة، فهو توج بكأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة، ويتصدر الدوري الانكليزي المحلي وبلغ ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية بالاضافة الى بلوغه ربع نهائي دوري الابطال. ملخص مباراة مانشستر سيتي وشالكه:

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