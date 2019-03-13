مرتضى منصور: مباراتا حسين داى والمقاولون عنق الزجاجة محليا وأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه واثق من حسن الاستقبال الذى سيلقاه فى الجزائر خلال الرحلة المقبلة ببطولة كأس الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يسافر الزمالك يوم الجمعة المقبل إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة نصر حسين داى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، المحدد لها يوم الأحد.
وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك حال فوزه على الفريق الجزائرى سيكون هذا الفوز بمثابة مفتاح الفوز بالبطولة، مؤكدا أن المباراة عنق الزجاجة للفريق فى البطولة القارية.
وقال رئيس الزمالك أن مباراة المقاولون العرب هى أيضًا عنق زجاجة الدورى الممتاز، حيث إن الفريق ستكون أمامه مباراتان أمام الأهلى لو فاز بهم سيحصد بطولة الدورى الممتاز بشكل كبير للغاية.
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