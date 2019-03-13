شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يمنح لاعبى الجونة راحة 48 ساعة بعد الخسارة من الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق الجونة، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الهزيمة أمام فريق الاتحاد السكندرى بالدورى الممتاز اليوم. وكان الاتحاد السكندرى قد فاز على مضيفه الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما، اليوم الثلاثاء، بملعب الجونة فى إطار الجولة الـ26 من الدورى الممتاز لكرة القدم. وبهذه النتيجة يحتل فريق الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة.

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