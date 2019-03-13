شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة النادى الأهلى للكاراتيه تصل القاهرة بعد فوزها بكأس بطولة إسطنبول الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، بعثة النادى الأهلى للكاراتيه، قادما من العاصمة التركية اسطنبول، بعد فوزه بكأس بطولة اسطنبول الدولية.

قام فريق من العلاقات العامة بالمطار، بإنهاء إجراءات وصول بعثة فريق النادى الأهلى للكاراتيه، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من اسطنبول من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة.

وحرص فريق العلاقات العامة، على استقبال البعثة، وقاموا بالتقاط صورة تذكارية داخل المطار فور وصولهم.