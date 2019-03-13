شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم 12 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الإسماعيلى يهزم سموحة بهدف ريتشارد.

الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى لدخول قائمة مباراة شبيبة الساورة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن حالة محمد الشناوي حارس الفريق مطمئنة للغاية، ولا توجد مشكلة في وجوده في القائمة المرشحة لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ضمن فعاليات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة إفريقيا.

صور.. زيارة الاتحاد الإفريقى لمتابعة تجديدات وتطوير استاد الإسكندرية

زار وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ملعب استاد الإسكندرية استعدادًا لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

فاز فريق الزمالك للشباب على نظيره الأهلى بثلاثة أهداف دون رد من الأحمر بمنافسات بطولة الجمهورية والتى اقيمت بملعب الأبيض بميت عقبة.