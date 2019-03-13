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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم 12 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الإسماعيلى يهزم سموحة بهدف ريتشارد.
الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى لدخول قائمة مباراة شبيبة الساورة
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن حالة محمد الشناوي حارس الفريق مطمئنة للغاية، ولا توجد مشكلة في وجوده في القائمة المرشحة لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ضمن فعاليات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة إفريقيا.
صور.. زيارة الاتحاد الإفريقى لمتابعة تجديدات وتطوير استاد الإسكندرية
زار وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ملعب استاد الإسكندرية استعدادًا لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
فاز فريق الزمالك للشباب على نظيره الأهلى بثلاثة أهداف دون رد من الأحمر بمنافسات بطولة الجمهورية والتى اقيمت بملعب الأبيض بميت عقبة.
أحمد جلال وإسماعيل يوسف يرافقان بعثة الزمالك فى الجزائر
يرافق أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، بعثة الفريق الكروى الأول التي ستتوجه إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل، ويترأسها اللواء علاء مقلد عضو المجلس.
الإسماعيلى يهزم سموحة بهدف ريتشارد
حقق فريق الإسماعيلى فوزا غاليا على سموحه بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى .
فيديو.. الاتحاد السكندرى يفوز على الجونة 2 /1 فى الدورى
حقق الاتحاد السكندري فوز صعب على الجونة بنتيجة 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ26 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الجونة بالغردقة ، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 31 محتلاً المركز الـ8 فى جدول الدوري بينما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 29 نقطة.
إنبي يجدد الثقة فى على ماهر بعد نقطة حرس الحدود
أكد زكريا السيد نائب رئيس إنبى، إن على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى مستمر فى قيادة الفريق البترولي ولا نية لرحيله وإن فريقه لازمه سوء توفيق في بعض المباريات الأخيرة والأمور سوف تتحسن خلال الفترة المقبلة تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة علي ماهر.
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