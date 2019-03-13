اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019 شهدت العديد من الأحداث المهمة، التى نرصدها في التقرير التالي:
الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى لدخول قائمة مباراة شبيبة الساورة
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن حالة محمد الشناوي حارس الفريق مطمئنة للغاية، ولا توجد مشكلة في وجوده في القائمة المرشحة لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ضمن فعاليات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة إفريقيا.
وأضاف مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن هناك تحسنا كبيرا في حالة اللاعب، والورم تلاشى تقريبًا من قدم الشناوي، والآلام في طريقها أيضًا للتلاشي بنسبة كبيرة، خاصة في ظل رغبة اللاعب وشعوره بالمسئولية وحاجة الفريق لجهوده في هذه المباراة، لاسيما أنه ينفذ برنامجا علاجيا مكثفا تحت إشراف الجهاز الطبي بعد إجراء الأشعة اللازمة عقب العودة من الكونغو، وعرض اللاعب على الهيئة الطبية.
وأكد عبد الحفيظ أن الكلام عن مشاركة الشناوي بصفة أساسية أو احتياطية سابق لأوانه، وستكون هذه رؤية الجهاز الفني، لكن اللاعب سيكون موجودا في القائمة.
وشدد مدير الكرة على أنه متفائل بالروح العالية لحارس الأهلي وكل اللاعبين ورغبتهم في إسعاد جماهيرهم يوم السبت المقبل وتقديم عرض طيب، وتحقيق الفوز الذي يضمن للأهلي التأهل لدور الـ 8 وصدارة المجموعة.
الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع
قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن النادي تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية بزيادة عدد الجمهور في مباراة شبيبة الساورة الجزائري من 10 إلى 15 ألف مثشجع ، موضحاً أن النادى تلقى الموافقة الرسمية اليوم.
ويلتقى الأهلي مع شبيبة الساورة السبت المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في ختاد دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأشاد مرجان خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلى باستجابة وزارة الداخلية والجهات الأمنية لطلب النادي الأهلي، والموافقة على دعمه بعدد جديد من الحضور الجماهير؛ تقديرا لموقف النادي وبصفته ممثلا لمصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويحتاج للفوز في هذه المباراة لضمان التأهل لدور الـ 8 وصدارة المجموعة.
ووجه المدير التنفيذي للنادي الشكر للجهات الأمنية التي عملت على الاستجابة لطلب النادي الأهلي، ودعما لكل الأندية التي تمثل مصر في المحافل الخارجية.
وكانت لجنة المباريات بالنادي الأهلي قد أعلنت عن فتح الحجز الإلكتروني أمام الجماهير منذ عدة أيام؛ لحجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائرى.
الأهلى يستعيد صلاح محسن وحسام عاشور قبل مواجهة الساورة
انتظم ثنائى الأهلى حسام عاشور وصلاح محسن فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
تعافى عاشور من الإصابة التى عاني منها مؤخراً وكانت عبارة عن شد في منشأ العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، كما تعافى صلاح من آلام في العضلة الضامة اشتكى منها قبل سفر الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
في الوقت نفسه، خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة فيتا كلوب الكونغولي الأخيرة تدريبات استشفائية على هامش مران اليوم.
وأدت مجموعة اللاعبين التي شاركت في المباراة جانبا من تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يستكملوا تدريباتهم في الجيم تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.
الأهلي يصعد ثنائي حراس مرمى الشباب للتدريب مع الفريق الأول
حرص طارق سليمان مدرب حراس المرمي بالأهلي على تصعيد ثنائي حراسة المرمى بفريق الشباب حمزة علاء ورمضان مصطفى للتدريب مع الفريق الأول.
وجاء قرار سليمان بتصعيد ثنائي حراسة المرمى لتعويض غياب حارسي الفريق محمد الشناوي وشريف إكرامي للإصابة.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الإثنين، استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
لاسارتى يجتمع بسعد سمير.. ومحاضرة15 دقيقة مع لاعبى الأهلى
عقد مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع سعد سمير مدافع الفريق علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش.
وقام لاسارتي بتوجيه عدة نصائح لسعد سمير خلال الجلسة الخاصة التي استمرت 5 دقائق تقريبا.
كما حرص لاسارتي على الاجتماع باللاعبين مع بداية المران الصباحي للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، لمدة 15 دقيقة تحدث خلالها عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ببرج العرب في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وركز لاسارتي للاعبيه خلال اجتماع اليوم علي ضرور التركيز في الفترة المقبلة لتفادي السلبيات والفوز في مباراة شبيبة الساورة الجزائري من أجل التأهل لدور الثمانية في البطولة.
واستانف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الاثنين.
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