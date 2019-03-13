اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 2019 شهدت العديد من الأحداث المهمة، التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى لدخول قائمة مباراة شبيبة الساورة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن حالة محمد الشناوي حارس الفريق مطمئنة للغاية، ولا توجد مشكلة في وجوده في القائمة المرشحة لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ضمن فعاليات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة إفريقيا.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن هناك تحسنا كبيرا في حالة اللاعب، والورم تلاشى تقريبًا من قدم الشناوي، والآلام في طريقها أيضًا للتلاشي بنسبة كبيرة، خاصة في ظل رغبة اللاعب وشعوره بالمسئولية وحاجة الفريق لجهوده في هذه المباراة، لاسيما أنه ينفذ برنامجا علاجيا مكثفا تحت إشراف الجهاز الطبي بعد إجراء الأشعة اللازمة عقب العودة من الكونغو، وعرض اللاعب على الهيئة الطبية.

وأكد عبد الحفيظ أن الكلام عن مشاركة الشناوي بصفة أساسية أو احتياطية سابق لأوانه، وستكون هذه رؤية الجهاز الفني، لكن اللاعب سيكون موجودا في القائمة.

وشدد مدير الكرة على أنه متفائل بالروح العالية لحارس الأهلي وكل اللاعبين ورغبتهم في إسعاد جماهيرهم يوم السبت المقبل وتقديم عرض طيب، وتحقيق الفوز الذي يضمن للأهلي التأهل لدور الـ 8 وصدارة المجموعة.